FW-HH: Feuerwehr Hamburg versorgt Person mit schweren Brandverletzungen

Hamburg (ots) - Hamburg-Billstedt, FEUY(Feuer - Menschenleben in Gefahr), 31.12.2016, 14.54 Uhr,Heinrich-Schulte-Höhe.

Die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg erhielt mehrere Notrufe von Bewohnern eines Mehrfamilienhauses mit der Meldung, dass sich eine brennende Person im Treppenraum befinde. Den alarmierten Einsatzkräften wurde an der Einsatzstelle eine männliche Person übergeben die aus ungeklärter Ursache brennend im Hausflur gestanden hatte und bereits von Bewohnern abgelöscht wurde. Die Person hatte schwerste, lebensbedrohliche, Verbrennungen erlitten und wurde nach rettungsdienstlicher Versorgung notarztbegleitet in ein Notfall-Krankenhaus mit Fachabteilung für Brandverletzte befördert. In der Wohnung des Patienten hatte ein Sessel gebrannt, der durch die Feuerwehr mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht wurde. Die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. Im Einsatz waren insgesamt 28 Einsatzkräfte von Freiwilliger- und Berufsfeuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell