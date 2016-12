FW-HH: 29.12.2016. 17:58 Uhr, Feuerwehr Hamburg wird zu Gasgeruch in der Winsener Straße gerufen

Hamburg (ots) - An der Einsatzstelle wurde in einem Regenwassersiel eine Gaskonzentration festgestellt. Messungen in den umliegenden Wohnhäusern waren negativ. Seitens des Gasversorgers wurde eine Leckage an einer Versorgungsleitung vermutet. An der vermuteten Bruchstelle der Gasleitung konnte mittels eines Baggers die Gasleitung freigelegt und eine Leckage gefunden werden, die vom Gasversorger abgedichtet wurde. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle durch die Bereitstellung von Löschmitteln und führte bis zur Behebung der Leckage Messungen an der Baugrube, in dem Regenwassersiel und in den angrenzenden Wohnhäusern durch. Eine Evakuierung von Anwohnern war nicht erforderlich. Einsatzende: 20:15 Uhr. Eingesetzte Kräfte: 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr, 2 Wechsellader-fahrzeuge mit den Abrollbehältern Schaum und Pulver, ein Führungsdienst "B" und der Umweltdienst der Technik- und Umweltwache.

