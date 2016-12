FW-HH: Feuerwehr Hamburg rückte zu 81 wetterbedingten Einsätzen aus.

Hamburg (ots) - Hamburg Stadtgebiet, Wasser(Beseitigung von Wasserschäden) und DRZF(Beseitigung von herabfallenden Gegenständen und umstürzenden Gegenständen, 26.12.2016 0.00 Uhr bis 27.12.2016 06.00 Uhr.

Aufgrund einer Unwetterlage über Norddeutschland und Hamburgs Nordosten ist es am 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag) zu einer Vielzahl von wetterbedingten Einsätzen gekommen. Für Hamburg wurde vom Deutschen Wetterdienst eine Sturmflutwarnung ausgegeben. Der Zentrale Katastrophendienststab der Innenbehörde löste deshalb Wasserstandsstufe 1 aus und ging in Dienst. Die Stabsmitglieder und das THW wurden in Rufbereitschaft versetzt. Für das Hochwasser in der Nacht zum Diensttag wurde mit einem Pegelstand von drei Meter über dem Mittleren Hochwasser gerechnet. Dieser wurde jedoch nicht erreicht und somit die Maßnahmen kurze Zeit später wieder zurückgenommen.

Durch Sturmböen und starke Regenfälle kam es bis zum Dienstag 27.12. 06.00 Uhr zu 81 wetterbedingten Einsätzen für die Hamburger Feuerwehr. Hierbei handelte es sich überwiegend um umgestürzte Baugerüste, Bäume oder abgebrochene Äste die durch die Einsatzkräfte beseitigt werden mussten. An einem eingerüsteten viergeschossigen Wohnhaus in der Straße Reeborn in Langenhorn drohten Teile des Gerüstes auf die Straße zu stürzen. Außerdem befanden sich diverse Baumaterialien auf dem Dach, die durch die Sturmböen herunterzuwehen drohten. Zusammen mit dem Bauleiter versuchte der Einsatzleiter der Feuerwehr eine technische Lösung zu finden. Aufgrund der Beschädigung des Gerüstes blieb allerdings nur die Evakuierung einiger Bewohner. Insgesamt wurden 14 Bewohner aus acht Wohneinheiten in die durch das Bezirksamt organisierten Hotelunterkünfte umquartiert. Für die restlichen Bewohner wurden Verhaltensregeln ausgesprochen. Des Weiteren mussten diverse Siele von Laub befreit werden um aufgestautes Regenwasser zu beseitigen und mit Regenwasser vollgelaufene Keller ausgepumpt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell