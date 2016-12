FW-HH: 25.12.2016, 21:20 Uhr, Feuer Menschenleben in Gefahr in Hamburg Harburg, Zur Seehafenbrücke

Hamburg (ots) - Um 21.20 Uhr wurde der Feuerwehr Hamburg ein Feuer und Hilferufe aus einem Gebäude an der Straße "Zur Seehafenbrücke" in Harburg gemeldet. An der Einsatzstelle wurde im Erdgeschoss eines 4-geschossigen Gebäudes ein Feuer in einer Fahrschule festgestellt. Das Feuer wurde unter Atemschutz mit einem C-Rohr gelöscht. Eine Person musste mit einer Rauchintoxikation in ein Krankenhaus befördert werden. Das Gebäude wurde überprüft, belüftet und abschließend der Polizei übergeben. Eingesetzte Kräfte: ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, eine freiwillige Feuerwehr, ein Führungsdienst "B", ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug, insgesamt 22 Einsatzkräfte

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell