POL-DN: Auf Feldweg aneinander geraten

Langerwehe (ots) - Einen kuriosen Fall von Streitigkeiten bearbeitet das Dürener Verkehrskommissariat seit Montagnachmittag.

Ein 50-Jähriger aus Eschweiler war am Montag mit seinem Lkw und einem Beifahrer unterwegs. Aufgrund von Ortsunkenntnis und gesperrter Straßen befuhr er schließlich einen Wirtschaftsweg, um sein Ziel in Luchem zu erreichen. Kurz vor Luchem befand sich ein Fußgänger samt Hund auf dem Weg. Der Mann stoppte den Lkw und erklärte dem Fahrer, dass er dort nicht fahren dürfe. Es entspann sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der Lkw-Fahrer um die Personalien des Fußgängers bat. Der weitere Verlauf klingt dann allerdings abenteuerlich: der Mann sei an der Fahrerseite ein paar Schritte zurückgegangen und dann mit dem Rücken gegen den Außenspiegel des Lkw gesprungen. Dann habe er sich im angrenzenden Grünstreifen im Dreck gewälzt und erklärt, er werde nun die Polizei rufen, den Lkw-Fahrer wegen eines Unfalls anzeigen und ein Schmerzensgeld verlangen. Der 50-Jährige ist dann schimpfend davon gefahren und hat seinerseits die Polizei aufgesucht. Er zeigte die Beschädigung des Außenspiegels und eine Beleidigung an. Sein Kontrahent meldete sich bislang nicht bei der Polizei. Den Fußgänger beschrieb der Lkw-Fahrer als etwa 70 Jahre alt und circa 180 cm groß. Er hatte dünnes graues Haar und den Ansatz eines Oberlippenbartes. Bekleidet war er mit einer Jeans und einem blauen T-Shirt. Den mitgeführten Hund beschrieb er als mittelkleinen Mischling.

Hinweise auf den Fußgänger nimmt der zuständige Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats unter der Telefonnummer 02421 949-5214 zur Bürodienstzeit entgegen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425.

