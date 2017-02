POL-DN: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Jülich (ots) - Mit dem Schrecken und einem beschädigten Auto davongekommen ist am frühen Donnerstagabend ein Autofahrer auf der B 55 bei Jülich.

Der 41-Jährige aus Wegberg war mit seinem Pkw auf der B 55 von Welldorf in Richtung Jülich unterwegs. Er registrierte, dass ihm ein Pkw entgegen kam - mit Fernlicht und auf seiner Fahrspur! Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der Mann nach links aus. Der andere Pkw traf sein Fahrzeug trotzdem am hinteren rechten Reifen. Dadurch drehte sich sein Auto um die eigene Achse und stieß mit der Front gegen die Leitplanke, wo es schließlich zum Stillstand kam. Ein nachfolgender Autofahrer konnte noch sehen, dass das unfallverursachende Fahrzeug seine Fahrt verlangsamte, dann jedoch weiterfuhr. An Wagen und Leitplanke entstand Sachschaden von circa 2000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

An dem unfallbeschädigten Pkw wurden Lackspuren des flüchtigen Fahrzeugs gesichert. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher bzw. seinem Fahrzeug machen können. Es müsste vorne rechts einen Schaden aufweisen. Hinweise nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

