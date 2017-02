POL-DN: Linksabbieger überholt

Vettweiß (ots) - An einem Baum endete am Mittwoch ein Überholmanöver auf der L 327 zwischen Jakobwüllesheim und Stockheim.

Eine 55-jährige Frau aus Eschweiler war gegen 16:15 Uhr mit ihrem Pkw von Jakobwüllesheim in Richtung Stockheim unterwegs. Vor ihr in gleicher Richtung ein 60-Jähriger aus Frankreich. Dieser beabsichtigte nach links in einen Feldweg abzubiegen, um von dort aus zu wenden. Dies kündigte er auch mittels Blinker an. Die Frau setzte trotzdem zum Überholen an. Als der Franzose nach links zum Abbiegen ausscherte, verriss sie das Lenkrad und fuhr nach links. Nachdem sie ein Verkehrszeichen überfahren hatte, kam das Fahrzeug an einem Baum zum Stillstand. Die Autofahrerin wurde zur Kontrolle mit dem RTW in ein Krankenhaus gebracht, war aber offensichtlich nur leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von circa 2800 Euro. Zu einer Berührung mit dem abbiegenden Auto kam es nicht.

