POL-DN: Schwerverletzter wird bewacht

Aldenhoven (ots) - Beamte der Polizeiwache Jülich erhielten am späten Dienstagabend den Einsatzauftrag, in die Straße "An der Bleiche" zu fahren. Hier hatte der Rettungsdienst eine schwer verletzte Person aufgenommen.

Vor Ort erwarteten die Polizisten neben dem Rettungsdienst auch ein schwer verletzter, 40-jähriger Aldenhovener sowie dessen Bekannte. Diese erklärte, der Verletzte habe sie gegen 22:30 Uhr an ihrer Wohnanschrift aufgesucht. Aufgrund seiner Gesichtsverletzungen habe sie umgehend einen RTW gerufen. Den Ersthelfern gegenüber erklärte der Mann dann, gestürzt zu sein. Detaillierter ließ er sich jedoch nicht dazu ein, ergänzte allerdings, Betäubungsmittel genommen zu haben. Mit Eintreffen der Polizeibeamten stellte sich schließlich heraus, dass der 40-Jährige offensichtlich mit dem Fahrrad gefallen war. Die Unfallörtlichkeit und den Verbleib seines Rads konnte er jedoch nicht beschreiben.

Zur Behandlung seiner Verletzungen musste der Gestürzte stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Hier ordneten die Polizisten auch die Entnahme einer Blutprobe an, da ihm die Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Einfluss berauschender Mittel vorgeworfen wird. Er sieht sich nun also einer Strafanzeige gegenüber.

Doch damit nicht genug: der Aldenhovener war zu diesem Zeitpunkt zur Festnahme ausgeschrieben. Somit vollstreckten die Beamten den Haftbefehl und leiteten eine Bewachung im Krankenhaus ein.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell