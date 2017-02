POL-DN: 90 Minuten Kontrolle mit erschreckendem Ergebnis

Düren (ots) - Am Montagnachmittag überwachten Polizeibeamte des Verkehrsdienstes das Fahrverhalten von Verkehrsteilnehmern in Düren an der Kreuzung Schoellerstraße/Roonstraße/Bismarckstraße. Hierbei kam auch eine Videokamera zum Einsatz, um Verkehrsverstöße beweissicher fest zu stellen.

In nur 90 Minuten wurden 25, teils gravierende, Verkehrsverstöße festgestellt, die Fahrer angehalten und auf ihr gefährliches Verhalten im Straßenverkehr hingewiesen. Gleich 16 Mal passierten Fahrzeuge die Haltelinie vor den dortigen Ampeln und fuhren noch in den Kreuzungsbereich ein, obwohl schon eindeutig Rotlicht angezeigt wurde.

Bei einem 58-jährigen Pkw-Fahrer aus Aachen und einem 49 Jahre alten osteuropäischen Fahrer eines Sattelschleppers war dabei die Ampelphase schon länger als eine Sekunde auf Rotlicht, so dass der Querverkehr bereits anfuhr. Sie beide erhalten jetzt einen Bußgeldbescheid von über 200 Euro, nebst Punkten und Fahrverbot, wobei vom Osteuropäer am Anhalteort eine Sicherheitsleistung von 230 Euro vor der Weiterfahrt hinterlegt werden musste.

Auch fuhren drei Autofahrer trotz Rückstau in den Kreuzungsbereich ein und behinderten damit den Querverkehr. Sie kamen mit der Zahlung eines Verwarnungsgeldes von 20 Euro davon.

Daneben stellten die Polizisten vier Mal die Benutzung des Handys während der Fahrt fest, was mit 60 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg geahndet wird.

Ebenso wurde ein 56-Jähriger aus Düren mit seinem scheinbar zu schnellen Mofaroller angehalten. Die Überprüfung auf dem mobilen Rollenprüfstand des Verkehrsdienstes ergab, dass der für eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h geeignete Roller stolze 46 km/h erreichte.

Da der Fahrer bisher keine Führerscheinprüfung erfolgreich ablegen konnte, die Klasse AM aber erforderlich gewesen wäre, sieht er jetzt einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell