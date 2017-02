POL-DN: Vorfahrt missachtet, Unfall verursacht - und abgehauen

Bild von der Unfallstelle. Bild-Infos Download

Aldenhoven (ots) - Am vergangenen Freitag ereignete sich in Aldenhoven eine Verkehrsunfallflucht, zu deren Aufklärung die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung benötigt.

Gegen 07:25 Uhr am Morgen des 27.01.2017 war ein 21 Jahre alter Aldenhovener mit seinem Pkw auf der Jülicher Straße unterwegs. Er kam aus Richtung der Markfestestraße und fuhr weiter in Richtung Ostring. Als er gerade die Kreuzung zur Wiesenstraße und dem Pestalozziring passieren wollte, fuhr aus seiner Sicht von rechts aus dem Pastalozziring ein Auto heraus und nahm ihm die Vorfahrt. Um eine Kollision mit dem anderen Fahrzeug zu verhindern, führte der 21-Jährige eine Gefahrenbremsung durch und steuerte seinen eigenen Wagen nach rechts.

Hier kam es dann zum Aufprall auf den Mast eines Verkehrszeichens und unmittelbar im Anschluss daran zum Zusammenstoß mit einem geparkten Auto. Das andere Fahrzeug hielt kurz mittig im Kreuzungsbereich, setzte dann jedoch die Fahrt geradeaus auf der Wiesenstraße fort. Der Fahrer oder die Fahrerin kam also den Pflichten eines am Unfall beteiligten Verkehrsteilnehmers nicht nach und entfernte sich verbotswidrig von der Unfallstelle. Hierbei handelt es sich um eine Straftat, die es nun aufzuklären gilt. Bei dem flüchtigen Wagen handelt es sich um einen silberfarbenen Peugeot 308 CC. Zu den Kennzeichen und Insassen liegen bislang keine Angaben vor. Der an den Autos und dem Verkehrszeichen entstandene Sachschaden beträgt geschätzt über 8000 Euro.

Wer kann Hinweise auf dieses Fahrzeug geben oder hat den Unfallhergang sogar beobachtet? Wer kennt die Identität der Fahrzeugführerin oder des Fahrzeugführers? Der zuständige Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats ist zu Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer 02421 949-5232 zu erreichen. Außerhalb dieser Zeiten nimmt die Einsatzleitstelle unter der Nummer 02421 949-6425 Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell