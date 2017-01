POL-DN: Polizei beschlagnahmt Brandort

Düren (ots) - Nachdem aus bislang ungeklärter Ursache ein Schwenkgrillwagen brannte, beschlagnahmte die Polizei den Brandort und sicherte diesen mittels eines Dienstsiegels.

Während der Streifenfahrt entdeckten Beamte der Polizeiwache Düren am Sonntagvormittag gegen 10:45 Uhr schwarzen Rauch aus einer Halle in der Straße "Nickepütz" in Gürzenich. Sofort stoppten sie ihren Wagen und begaben sich zum offensichtlichen Brandort. Hier trafen sie ein 58 und 59 Jahre altes Paar aus Düren. Dieses versuchte bereits die Flammen zu ersticken. Die herbeigerufene Feuerwehr war es schließlich, die den Brand löschte.

Die Brandermittler werden den Brandort nun aufsuchen, um den Brandherd zu finden und zu dokumentieren.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell