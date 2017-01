POL-DN: Einbrecher unterwegs

Riegel vor - jeder Hinweis zählt! Bild-Infos Download

Düren/Heimbach - (ots) - Zwei Einbruchstatorte musste die Polizei am Sonntag aufnehmen.

In Heimbach-Hasenfeld drangen Unbekannte zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 13:40 Uhr, in ein Ferienhaus ein. Hierzu wurde zuerst der Wintergarten und dann die Terrassentür gewaltsam geöffnet. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen nicht vor.

Im Versuch stecken blieb der Einbruch in eine Wohnung in der Dürener Kämergasse. Hier wurde versucht, zwischen 12:00 Uhr und 16:30 Uhr am Sonntag ein Fenster aufzuhebeln. Dieses hielt jedoch Stand.

Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle unter der Notrufnummer 110 entgegen.

