POL-DN: Erneut Kellereinbrüche im Stadtgebiet - Polizei nimmt weiteren Tatverdächtigen fest

Düren (ots) - Nachdem es am Mittwochnachmittag wieder zu mehreren Einbrüchen in Keller gekommen war, konnte die Polizei erneut eine männliche Person festnehmen.

Die Tatorte lagen diesmal in der Bahnstraße, der Rurstraße und der Straße "Am Ellernbusch". Durch Hebeln hatte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einzelnen Verschlägen verschafft und anschließend verwertbares Diebesgut an sich genommen. So entwendete er unter anderem eine elektrische Herdplatte, eine Sporttasche und diverse Werkzeuge.

Zeugen und Geschädigte meldeten sich gegen 15:00 Uhr bei der Polizei und teilten unter anderem mit, eine verdächtige Person beobachtet zu haben. Ein Mann, auf den genau diese Beschreibung zutraf, konnte gegen 16:10 Uhr in der Tivolistraße angetroffen werden: der 35-Jährige, der ohne festen Wohnsitz ist, fuhr zu dieser Zeit auf einem Fahrrad in Richtung stadteinwärts. Dabei stimmte nicht nur die von ihm getragene Kleidung mit der des von den Zeugen Beschriebenen überein. Auch führte er einen großen Rucksack mit, in dem diverse Elektrogeräte verstaut waren.

Letztlich wurde der wegen ähnlich gelagerter Delikte bereits Polizeibekannte festgenommen. Es gilt nun, die aufgefundenen Gegenstände entsprechend zuzuordnen. Die Ermittlungen dauern an.

