POL-DN: Vermeintliche Pflegekraft entpuppt sich als Diebin

Düren (ots) - Am Montagmorgen wurde die Hilfsbereitschaft einer alten Dame ausgenutzt, um sie zu bestehlen. Die Polizei erbittet Hinweise auf eine Verdächtige.

Wie üblich erhielt eine 85 Jahre alte Dürenerin am Morgen gegen 09:30 Uhr Besuch von einer Mitarbeiterin ihres Pflegedienstes. Nachdem diese ihre Arbeiten verrichtet und das Haus an der Friedensstraße wieder verlassen hatte, klingelte es etwa um 09:50 Uhr erneut an der Haustür. Die Seniorin öffnete und stand einer Frau gegenüber, die folgendes Anliegen äußerte: Angeblich arbeitete sie ebenfalls für den besagten Versorgungsdienst und wollte nur kurz auf ihre Kollegin warten, die gerade noch anderweitig eingesetzt sei, so dass man dann gemeinsam mit dem Dienstwagen weiter fahren könne.

In gutem Glauben ließ die 85-Jährige die Unbekannte herein. Diese machte sich kurz darauf wieder auf den Weg, ohne von ihrer "Kollegin" abgeholt worden zu sein. Später musste die hilfsbereite Dame dann feststellen, dass ihre Geldbörse sowie ihr Schlüsselbund gestohlen worden waren.

Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine etwa 30 bis 40 Jahre alte Frau von ungefähr 170 cm Größe. Sie hat kurzes schwarzes Haar und war bekleidet mit einer grauen Jacke. Hinweise auf die Person oder ein eventuell von ihr genutztes Fahrzeug nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell