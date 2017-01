POL-DN: Wunschgemäß in die warme Zelle

Düren (ots) - In der kalten Nacht zum Sonntag ersuchte ein Mann ohne festen Wohnsitz eine Streifenwagenbesatzung um Aufnahme in die warme Zelle. Dem konnte, nicht nur aus mildtätigen Gründen, entsprochen werden.

Kurz nach Mitternacht nahm das Frösteln eines der Polizei bereits hinreichend bekannten 28-Jährigen in der Dürener Innenstadt ein Ende. Der Wohnungslose sprach die Beamten von sich aus an und bat um Unterbringung in einer warmen Polizeizelle. Dieser Wunsch wurde umgehend erfüllt; gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor, der über den ärgsten Winter hinaus für eine zumindest frostfreie Schlafstätte in einer Justizvollzugsanstalt sorgen dürfte.

