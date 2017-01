POL-DN: Rollerfahrer angefahren

Düren (ots) - Ein 61 Jahre alter Dürener wurde am Mittwochmorgen leicht verletzt, als ein Autofahrer gegen seinen Motorroller fuhr.

Mehrere Fahrzeuge hielten gegen 10:20 Uhr vor einer Fußgängerampel an der Hohenzollernstraße und ließen dabei eine Lücke in Höhe der Jesuitengasse. Hier fuhr der Wagen eines 66-Jährigen aus Düren, der diese Lücke nutzen wollte, um nach links in die Hohenzollernstraße einzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr der 61-Jährige mit seinem Roller den Einmündungsbereich aus Richtung der Stürtzstraße kommend. Der Rollerfahrer musste sein Gefährt abrupt abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und kam dadurch zu Fall.

Leicht verletzt brachte ihn ein Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am Zweirad beträgt mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit an. Es gilt zu klären, ob der Autofahrer seinen späteren Unfallgegner übersehen hat oder möglicher Weise dessen Abstand und Geschwindigkeit falsch einschätzte. Auch das Fahrverhalten des Rollerfahrers -rechts auf einem Fahrradschutzstreifen an der wartenden Fahrzeugschlange vorbei - wird hierbei Beachtung finden.

