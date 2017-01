POL-DN: Kellereinbrüche im Stadtgebiet

Düren (ots) - Eine Reihe von Kellereinbrüchen verübten bislang unbekannte Täter von Dienstag- auf Mittwochabend. Mehrere Geschädigte aus in unterschiedlichen Straßen gelegenen Mehrfamilienhäusern meldeten sich bei der Polizei.

Zunächst fiel gegen 06:00 Uhr am Mittwochmorgen eine Beschädigung an einer Kellertür in einem Objekt im Dirichletweg auf. War die Tür am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr noch unversehrt, entdeckten Bewohner die Hebelspur am folgenden Morgen. Der Zugang vom Keller in eine Tiefgarage konnte durch den Täter aber offensichtlich nicht geöffnet werden. Den Schaden bezifferte man auf ungefähr 150 Euro. In der Heinrich-Gossen-Straße waren Diebe zwischen 23:00 Uhr am Dienstag und 10:00 Uhr am Mittwoch am Werk. Dort werkelten Unbekannte bereits an der Hauseingangstür herum und hinterließen einen Sachschaden von etwa 300 Euro. In das Gebäude gelangten sie aber offensichtlich nicht.

In einem Wohnhaus in der Kreuzstraße entdeckten Berechtigte am Mittwochmittag, gegen 12:00 Uhr, dass insgesamt sieben Kellerverschläge aufgebrochen worden waren. Auch vor der Waschküche machten der oder die Täter keinen Halt. Nicht nur, dass sie bei ihrem Tun die einzelnen Türen beschädigt hatten. Auch die Parzellen selber verwüsteten die Unbekannten. Ob und was hier im Einzelnen entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Um circa 14:30 Uhr meldeten sich Anwohner der Rütger-von-Scheven-Straße. Hier gingen die Diebe einen Kellerraum an, während sie in der "Neuen Aue" in Gürzenich bis 19:00 Uhr des gleichen Tages erneut sieben Kellertüren gewaltsam öffneten.

Die Spurensicherung suchte im Zuge der Ermittlungen die Tatorte auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell