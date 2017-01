POL-DN: Einbruch in Düren, Versuch in Vettweiß

Keine Angst vor der 110! Bild-Infos Download

Düren/Vettweiß (ots) - Den Einbruch in ein Haus in der Burgauer Allee nahm die Polizei am Dienstag auf. Am Mittwoch sicherte sie Spuren an einem Reihenhaus Im Kamp in Vettweiß.

Zwischen 16:30 Uhr und 21:00 Uhr hebelten der oder die Unbekannten am Dienstag ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Nach ersten Feststellungen wurde Goldschmuck entwendet. Zwischen Montagmorgen, 08:45 Uhr, und Dienstagvormittag, 10:45 Uhr, hebelten sie vergeblich an einer Hauseingangstür eines Reihenhauses in Vettweiß. Letztlich glückte es jedoch nicht, die dahinter liegenden Räumlichkeiten zu betreten.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

