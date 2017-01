POL-DN: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Düren (ots) - Jülich. Am Samstag, dem 14.01.2017 gegen 20:47 Uhr ereignete sich auf der Kirchberger Kreuzung in Jülich ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Zur o.a. Zeit befuhr ein 23-Jähriger aus Jülich die B 56 in Richtung Düren und beabsichtigte nach links in Richtung Kirchberger Str. abzubiegen. Dabei übersah den entgegenkommenden Pkw eines 51-Jährigen, der die B 56 in Richtung Jülich-Bourheim befuhr, so dass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Bei dem Unfall wurden drei Mitfahrer im Pkw des 51-Jährigen und eine Person in dem Pkw des 23-Jährigen leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 7000 Euro.

