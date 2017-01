POL-DN: Glücklicherweise nur leicht verletzt

Düren (ots) - Am Samstag, den 14.01.2017, gegen 14.50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind in Düren. Eine 32-jährige Fahrerin aus Köln befuhr mit ihrem PKW die Gneisenaustraße in Richtung Nörvenicher Straße innerhalb der 30 km/ h Zone. An der Kreuzung übersah sie den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten PKW, der mit einem 58-jährigen Fahrer und zwei Kindern aus Düren besetzt war. Der Mann konnte auch nicht mehr bremsen, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenprall kam. Dabei wurde der zehnjährige Junge, der sich als Mitfahrer im bevorrechtigten PKW befand, leichtverletzt. Er musste im Krankenhaus nur ambulant behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 5000 Euro.

