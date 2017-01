POL-DN: Einbrecher stahlen Notebooks

Keine Angst vor der 110! Bild-Infos Download

Linnich/Jülich (ots) - Zwei ähnlich gestaltete Einbrüche fanden am Donnerstag in Linnich und Jülich statt.

Bislang unbekannte Täter öffneten in beiden Fällen gewaltsam die Terrassentür, durchsuchten die Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen ein Notebook. Die unerwünschten Gäste nahmen am Donnerstag, zwischen circa 07:00 Uhr und 18:50 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Linnicher Hochstraße ins Visier. Ein Wohnhaus in Jülich in der Josef-Bierth-Straße war Ziel von Dieben am Donnerstag, zwischen 15:00 und 18:00 Uhr. Was die Tatverdächtigen in beiden Fällen neben den Laptops noch entwendet haben, war zurzeit der Anzeigenaufnahmen noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Einsatzleitstelle unter der Notrufnummer 110 erbeten.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell