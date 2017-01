POL-DN: Zubehör für Cannabisplantage aufgefunden

Düren (ots) - Nicht schlecht staunte eine Vermieterin, als sie am Freitagmorgen wegen ausgebliebener Mietzahlungen ein Wohnhaus samt dazugehöriger Garage in der Nordstraße in Birkesdorf durch einen Schlüsseldienst öffnen ließ. Im Inneren befanden sich sämtliche Gerätschaften, die zum Anbau von Cannabispflanzen erforderlich sind. Pflanzen waren jedoch nicht mehr vorhanden. Aufgrund der vorgefundenen Spuren geht die Polizei derzeit davon aus, dass dort eine nicht unerhebliche Menge Cannabis gezüchtet und geerntet worden war. Ein Tatverdacht richtet sich gegenwärtig gegen zwei 26 und 30 Jahre alte Männer aus dem Bereich Münster. Eine Fahndung nach ihnen wurde eingeleitet. Mit Hilfe der THW Ortsgruppe Düren wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell