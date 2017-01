POL-DN: Rückwärts und angetrunken von der Fahrbahn gerutscht

Nörvenich (ots) - In der Nacht zum Sonntag kassierte die Polizei den Führerschein eines stark alkoholisierten jungen Fahrers ein. Der Heranwachsende aus Kerpen war stark alkoholisiert von der Straße abgekommen.

Gegen 01:15 Uhr meldete sich der erste Zeuge bei der Polizei. Man habe einem jungen Mann mit einem Pkw am Kreisverkehr B 477/L 263 vor Nörvenich Starthilfe geleistet. Der liegen gebliebene Wagen sei dann auch angesprungen; jedoch habe dessen Fahrer anschließend beim Rückwärtssetzen "mit rauchenden Reifen Vollgas gegeben" und war in einem Straßengraben gelandet. Bemerkenswerter Sachschaden entstand bei dem verunglückten Fahrmanöver nicht. Auch wurde der 19 Jahre alte Fahrer aus Kerpen nicht verletzt. Aber, so die Feststellungen der hinzu gerufenen Polizeibeamten, der junge Mann stand (un-)gehörig unter Alkoholeinfluss. Mit 1,84 Promille Alcotestergebnis (in der Atemluft) wurde er zur Blutentnahme eskortiert. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Diese dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell