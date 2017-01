POL-DN: Einbruch vereitelt - Tatverdächtiger festgenommen

Nideggen (ots) - Eine verdächtige Beobachtung machte in der Nacht zu Freitag eine Fußgängerin in der Straße "Im Wiesental" in Schmidt .

Gegen 01:00 Uhr war sie zu Fuß unterwegs, als sie zwei Männer sah, die aus der Einfahrt eines Hauses gelaufen kamen. Sie bemerkte, dass in dem Fahrzeug, das in der Einfahrt stand, die Innenbeleuchtung brannte und beide Garagentore geöffnet waren. Eine Nachschau gemeinsam mit dem Bewohner des Hauses ergab, dass das Innere des Fahrzeugs durchwühlt worden war und der elektrische Garagentoröffner fehlte. Weitere Gegenstände, auch aus der Garage, wurden nach ersten Angaben des Mannes nicht entwendet. Eine Fahndung nach den beiden Verdächtigen blieb zunächst erfolglos. Einige Stunden später, gegen 04:00 Uhr, erreichte die Leitstelle der Polizei der Hinweis auf zwei Radfahrer, die mit ihren gänzlich unbeleuchteten Rädern auf der L 246 von Schmidt in Richtung Strauch unterwegs seien. Einer der beiden, ein 28-jähriger Mann aus Simmerath, konnte schließlich durch Polizeibeamte angetroffen und kontrolliert werden. Schnell ergaben sich Hinweise darauf, dass er einer der beiden Personen gewesen ist, die die Zeugin Stunden zuvor gesehen hatte. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Düren verbracht. Die Ermittlungen nach dem weiteren Tatverdächtigen und zur Frage, ob beide weitere Taten begangen haben, dauern an. Der Simmerather wurde nach Vernehmung entlassen.

