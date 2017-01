POL-DN: Stop-Zeichen missachtet

Vettweiß (ots) - Eine Leichtverletzte und 8000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls an der Einmündung der K 28 mit der L 33.

Eine 20-Jährige aus Kreuzau befuhr mit ihrem Pkw die K 28 in Richtung der L 33. Hier wollte sich nach links in Richtung Müddersheim abbiegen. Nachdem sie zuerst am Stop-Zeichen gehalten hatte, fuhr sie an und übersah hierbei den von links kommenden Pkw eines 26-Jährigen aus Vettweiß. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Die Kreuzauerin musste zur ambulanten Behandlung mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden. Während das Auto der Unfallverursacherin von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste, blieb das andere Fahrzeug fahrbereit.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell