POL-DN: Einbruch zum Jahresbeginn

Langerwehe (ots) - Die dreitägige Abwesenheit der Bewohner eines Reihenhauses an der Dechant-Kallen-Straße nutzten bislang unbekannte Täter aus, um in die Wohnräume einzubrechen.

Die Tat ereignete sich zwischen nach dem 31.12.2016, 12:00 Uhr und wurde am gestrigen Dienstag um 14:30 Uhr entdeckt. Unbekannte waren vermutlich über ein Feld an die Rückseite des Gartens gelangt und hatten dort ein Gartentor überwunden. Anschließend versuchten sie vergeblich, ein Fenster aufzuhebeln, um schließlich ein Loch in die Scheibe der Terrassentür zu schlagen. Im Inneren des Hauses angelangt, wurden sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss auf der Suche nach Diebesgut diverse Schränke durchsucht. Mit ihrer Beute in Form von Bargeld, Schmuck und Elektroartikeln entkamen sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei sicherte Spuren der Täter. Wer die Ermittlungen mit Hinweisen auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unterstützen kann wird gebeten, den Notruf 110 zu wählen.

