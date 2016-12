POL-DN: Es wird weiter eingebrochen

Düren (ots) - Im Verlauf des Donnerstag wurden weitere Einbrüche angezeigt. Polizeibeamte haben die an den jeweiligen Tatorten aufgefundenen Spuren gesichert und mit deren Auswertungen begonnen.

Als eine Geschädigte am späten Donnerstagvormittag ihre Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Weckspfad" betrat, musste sie feststellen, dass bislang unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 11:10 Uhr, die Balkontür aufgehebelt und sämtliche Räume durchwühlt hatten. Was die Einbrecher entwendeten, stand zurzeit der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Ein Haus in der Lauscherstraße war zwischen Montagnachmittag und Donnerstagmittag Ziel von ungebetenen Gästen. Diese hatten das Wohnzimmerfenster gewaltsam geöffnet und das Gebäude nach verwertbarem Diebesgut durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld und zwei Armbanduhren.

Nachdem ein bisher nicht bekannter Tatverdächtiger vergeblich versucht hatte zwischen Montag, 17:45 Uhr, und Donnerstag, 13:40 Uhr, die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Kreuzauer Straße aufzubrechen, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Wer die Ermittlungen der Polizei mit sachdienlichen Hinweisen unterstützen kann, wird gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell