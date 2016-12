POL-DN: Brand in 52353 Düren, Willi-Bleicher-Straße

Düren (ots) - Am Freitag, 30.12.2017 gegen 02.15 Uhr kam es zu einem Brand auf dem Gelände einer LKW-Service-Firma in der Willi-Bleicher-Straße in 52353 Düren-Birkesdorf. Auf dem Parkplatz der Firma, auf dem ca. 40 LKW`s bzw. Zugmaschinen abgestellt waren, waren auch um einen Bürocontainer herum, eine größere Anzahl von Holzpaletten und Gitterboxen gelagert. Diese Holzpaletten waren in Brand geraten. Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle hatte, konnte sie ein Übergreifen der Flammen auf den Bürocontainer, einem Gabelstapler und zwei dort abgestellte LKW`s nicht verhindern. Ein LKW brannte dabei komplett aus. Es entstand weder Personen- noch Gebäudeschaden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 190.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

