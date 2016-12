POL-DN: Versuchter und vollendeter Einbruch in Niederzier

Riegel vor! Jeder Hinweis zählt! Bild-Infos Download

Niederzier (ots) - Während die Besitzer eines Einfamilienhauses lediglich Hebelspuren an einem ihrer Fenster bemerkten, musste die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses den Einbruch in ihre Wohnung sowie den Diebstahl von Elektroartikeln feststellen.

Im Laufe des Mittwochs müssen bislang unbekannte Täter versucht haben, ein Fenster des Hauses an der Auestraße aufzuhebeln. Warum der oder die Täter von ihrem Vorhaben abließen und somit nicht in das freistehende Domizil eindrangen, ist nicht bekannt.

Aus der Wohnung eines Hauses an der Karolingerstraße in Huchem-Stammeln entwendeten Diebe in der Zeit zwischen Mittwoch, dem 21.12. und dem gestrigen Mittwoch elektronische Gebrauchsgegenstände. Wie der oder die Unbekannten in die Wohnräume gelangten, steht noch nicht fest.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Notrufnummer 110 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell