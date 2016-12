POL-DN: Unklarer Unfallhergang mit 11000 Euro Sachschaden

Aldenhoven (ots) - Zu einem Alleinunfall fuhren Beamte der Polizeiwache Jülich am Mittwochmorgen. Eine 39 Jahre alte Frau aus der gleichen Ortslage war hier gegen einen geparkten Pkw gefahren.

Aus Richtung Niedermerzer Straße kommend befuhr die Aldenhovenerin gegen 07:15 Uhr den Patterner Ring in Richtung Am Schwanenkamp. Hier fielen ihr eigenen Angaben nach kurzzeitig die Augen zu. Dann sei es zu dem Zusammenstoß gekommen. Die Dame war mit ihrem Auto gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren. Vor Ort entdeckten die Polizisten übereinstimmende Spuren an beiden Fahrzeugen - allerdings auch eine Beschädigung am Wagen der 39-Jährigen, die zwar ebenso frisch, nicht jedoch von dem gemeldeten Unfall stammen konnte. Hierzu konnte die Frau jedoch keine Angaben machen.

Gesucht werden daher Zeugen, die möglicherweise Hinweise auf einen weiteren Verkehrsunfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell