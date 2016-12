POL-DN: Durch die Garage ins Haus eingedrungen

Riegel vor - jeder Hinweis zählt! Bild-Infos Download

Langerwehe (ots) - Eine Überraschung erlebten Bewohner eines Einfamilienhauses in der Jakobstraße in Neu-Pier, als sie am Mittwochmorgen aufstanden.

Gegen 06:00 Uhr stellten sie fest, dass es im Haus ungewöhnlich kalt war. Gleichzeitig hörten sie Motorengeräusche vor dem Haus und ein Fahrzeug, das sich entfernte. Eine genauere Nachschau ergab, dass die unverschlossene Verbindungstür zur Garage sowie das automatische Garagentor offenstanden. Unbekannte hatten wohl aus dem vor dem Haus unverschlossen abgestellten Fahrzeug den automatischen Garagenöffner entnommen und so den Weg ins Haus gefunden. Entwendet wurde außer des Öffners nach ersten Feststellungen nichts.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 jeder Zeit entgegen.

