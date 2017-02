BPOLI-OG: Fahndungserfolg der gemeinsamen deutsch-französischen Zugstreife

Kehl (ots) - Heute Nachmittag gelang einer gemeinsamen deutsch-französischen Zugstreife in einem TGV von Karlsruhe nach Straßburg die Festnahme eines mehrfach gesuchten Straftäters. Gegen den 26-Jährigen bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen Diebstahls. Zudem wurde er noch wegen diverser Diebstahlsdelikte von weiteren Staatsanwaltschaften per Aufenthaltsermittlungen gesucht. Da er die Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro nicht bezahlen konnte, muss er nun für 145 Tage hinter Gitter. Da er zudem noch ohne Fahrschein unterwegs war, bekommt er eine Anzeige wegen Erschleichen von Leistungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell