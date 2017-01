BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Rheinmünster (ots) - Beamte des Bundespolizeireviers am Baden Airpark nahmen heute Morgen im Rahmen der Kontrolle eines Fluges aus Rumänien einen 34-Jährigen fest. Dieser wurde von der Staatsanwaltschaft Konstanz wegen Trunkenheit im Verkehr per Haftbefehl gesucht. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, informierte er seinen Arbeitgeber und dieser bezahlte die Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro. Dem Mann bliebt somit eine 100-tägige Haftstrafe erspart.

