BPOLI-OG: Reisende im ICE bestohlen - Achten Sie auf ihre Wertsachen!

Offenburg (ots) - Auf Bahnhöfen und in Zügen sind immer mehr professionell agierende Banden unterwegs, die mithilfe verschiedener Tricks die Wertgegenstände von Reisenden entwenden. Die Täter gehen dabei arbeitsteilig vor und sind meist gut organisiert.

Oftmals reicht es aus, wenn man sich kurz abwendet und dadurch die Geldbörse oder das Handy scheinbar "griffbereit" anbietet. Innerhalb von nur wenigen Sekunden sind diese Sachen dann verschwunden. So erging es auch einer Reisenden heute Morgen in einem ICE von Frankfurt nach Straßburg. Als sie einer Mitreisenden dabei behilflich sein wollte deren Koffer zu verstauen und ihre Geldbörse kurze Zeit unbeaufsichtigt auf dem Sitzplatz liegen ließ, wurde die gebotene Tatgelegenheit sofort ausgenutzt. Unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse mitsamt Bargeld und Kreditkarten und verschwanden.

Hier einige Tipps wie Sie sich vor einem Taschendiebstahl schützen können: - Tragen Sie Geld, Zahlungskarten, Papiere und andere Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper. - Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. - Achten Sie gerade in einem Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder "in die Zange" genommen werden. - Notieren Sie niemals Ihre PIN irgendwo im Portemonnaie (schon gar nicht auf der Zahlungskarte). - Sollten Ihnen Zahlungskarten abhandengekommen sein, lassen Sie diese sofort für den weiteren Gebrauch sperren, am besten telefonisch über den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116. - Sollte es doch einmal zu einem Diebstahl gekommen sein, dann sollten die Betroffenen sofort bei der nächsten Polizeidienststelle Anzeige erstatten. Die Bundespolizei ist rund um die Uhr über die kostenlose Servicenummer 0800/6 888 000 erreichbar.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell