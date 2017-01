BPOLI-OG: Bundespolizei bringt Schwarzfahrer für 75 Tage ins Gefängnis

Offenburg (ots) - Gestern Abend konnten Beamte der Bundespolizei in einem Zug von Offenburg nach Freiburg einen gesuchten Straftäter festnehmen. Der 43-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Erschleichen von Leistungen per Haftbefehl gesucht. Zusätzlich suchte ihn die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder per Aufenthaltsermittlung, ebenfalls wegen Erschleichen von Leistungen. Da er die Geldstrafe von über 2000 Euro nicht bezahlen konnte, muss er nun für 75 Tage ins Gefängnis. Zudem bekommt er eine erneute Anzeige wegen Erschleichen von Leistungen, da er auch gestern kein Ticket gelöst hatte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell