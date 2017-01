BPOLI-OG: Bundespolizei verhaftet mehrfach gesuchten Dieb in Fernreisebus

Kehl (ots) - Heute Nacht gelang Beamten der Bundespolizei in Kehl die Festnahme eines 29-jährigen Mannes. Als Insasse eines Fernreisebusses von Mailand nach Bocholt bestand gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stade wegen Diebstahls. Da er die Geldstrafe in Höhe von 200 Euro nicht bezahlen konnte, muss er für die nächsten 20 Tage ins Gefängnis. Zudem wurde er noch von drei weiteren Staatsanwaltschaften aufgrund diverser Diebstahlsdelikte per Aufenthaltsermittlung gesucht.

