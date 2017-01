BPOLI-OG: Bundespolizei stellt gefälschten Pass sicher / Verdacht auf unerlaubte Arbeitsaufnahme in Deutschland

Offenburg (ots) - Gestern Vormittag kontrollierten Beamte der Bundespolizei auf einem Parkplatz der B 28 bei Kehl einen 48-jährigen vietnamesischen Staatsangehörigen. Hierbei fiel den Beamten auf, dass in seinem französischen Ausländerausweis manipuliert wurde, was sich nach Begutachtung durch Urkundenexperten bestätigte. Offensichtlich wurden Seiten zusammengeklebt um Passkontrollstempel zu verdecken. Zudem wurden bei ihm Unterlagen aufgefunden, die auf illegale Arbeitsaufnahme in Deutschland hindeuten, weshalb der zuständige Zoll verständigt wurde. In der polizeilichen Vernehmung gab der in Frankreich lebende Mann an, seit mehreren Jahren bei einer Stuttgarter Firma beschäftigt zu sein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste er zurück nach Frankreich und er bekommt mehrere Anzeigen. Sein gefälschter Pass wurde sichergestellt.

