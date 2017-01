BPOLI-OG: Einbruch in Lagerhalle der DB AG / Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro

Offenburg (ots) - Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in eine Lagerhalle der DB AG in Offenburg ein. Diese befindet sich in der Maria-und-Georg-Dietrich-Straße und es wurde Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Zunächst hatten sie das Eingangstor zum Grundstück aufgeflext, um dann in die Lagerhalle einzubrechen. Dort entwendeten sie u.a. mehrere Holztrommeln mit Kupferkabel von 1800 Meter Länge, zwei Motorsägen, eine Akkubohrmaschine und ca. 500 Kg Kabelreste. Aus einem auf dem Gelände abgestellten Fahrzeug entwendeten sie zudem ein Radio und ein Handy. Vermutlich hatten die Täter das Diebesgut auf einem ebenfalls entwendeten Anhänger mit dem Kennzeichen F-DB 5497 deponiert und konnten damit unerkannt flüchten. Zu möglichen Tätern und zum genauen Tatzeitpunkt liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor und die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell