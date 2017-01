BPOLI-OG: Bundespolizei verzeichnet 27 unerlaubte Einreisen

Offenburg (ots) - Am vergangenen Wochenende registrierte die Bundespolizeiinspektion Offenburg in ihrem Zuständigkeitsbereich 27 Personen, die unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist sind. Sie wurden in Fernverkehrszügen aus der Schweiz und Frankreich sowie in Fernlinienbussen aus Italien und Spanien festgestellt. Überwiegend handelte es sich um Staatsangehörige aus Eritrea, Somalia und Syrien. Insgesamt 22 Personen stellten Asylgesuche und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe (LEA) weitergeleitet. Die Jugendlichen darunter wurden in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Drei Personen, die sich Recherchen zufolge bereits im Asylverfahren in Deutschland befanden, wurde mit einer Meldefrist an die zuständige Ausländerbehörde verwiesen. Gegen einen 22-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen der sich am 14.Januar in einem Fernlinienbus von Barcelona nach Frankfurt befand, bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen wegen Diebstahl und er wurde für 90 Tage ins Gefängnis gebracht. Da ein 19- Jähriger eritreischer Staatsangehöriger, der mit einem Fernreisezug aus der Schweiz in Offenburg ankam bereits in der Schweiz einen Asylantrag gestellt hatte, musste er nach Anzeigenfertigung dorthin zurückkehren.

Seit Jahresbeginn 2017 reisten im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Offenburg über 120 Personen unerlaubt ins Bundesgebiet ein. Im gesamten Jahr 2016 waren es 2355 unerlaubte Einreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell