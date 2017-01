BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle in Fernlinienbus aus Spanien

Appenweier (ots) - Heute Morgen kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Autobahnrasthof Appenweier einen Fernlinienbus auf der Fahrt von Barcelona nach Frankfurt. Unter den Insassen befanden sich zwei Personen die per Haftbefehl gesucht wurden. Gegen einen 27-jährigen gambischen Staatsangehörigen bestand eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Aachen wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Er konnte die Geldstrafe in Höhe von 450 Euro bezahlen und somit eine 30-tägige Haftstrafe abwenden. Ein 22-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger musste dagegen für 90 Tage ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft Aachen hatte ihn wegen Diebstahl per Haftbefehl gesucht. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 900 Euro konnte er nicht bezahlen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell