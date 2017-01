BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchten Schwarzfahrer in Bahnhofshalle fest

Offenburg (ots) - Heute Morgen haben Beamte der Bundespolizei in der Bahnhofshalle des Bahnhof Offenburg einen 32-Jährigen Mann verhaftet. Dieser wurde von der Staatsanwaltschaft Hildesheim wegen Erschleichen von Leistungen per Haftbefehl gesucht. Zudem war er noch von zwei weiteren Staatsanwaltschaften per Aufenthaltsermittlung zur Fahndung ausgeschrieben. Da er die Geldstrafe in Höhe von 600 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er für die nächsten 60 Tage ins Gefängnis gebracht.

