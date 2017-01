BPOLI-OG: Bundespolizei sucht Eigentümer eines neuwertigen Mountainbikes

Appenweier (ots) - Bereits am 21. Dezember 2016 fanden Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Appenweier ein neuwertiges Mountainbike. Es lag bei Gleis 5 im Gebüsch und war mir einem Fahrradschloss gesichert. Das Mountainbike der Marke CUBE hat einen blau-roten Rahmen und ist mit einer Rahmennummer versehen. Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

