BPOLI-OG: Serbische Großfamilie reist unerlaubt nach Deutschland ein

Kehl/Karlsruhe (ots) - Gestern Nachmittag traf die gemeinsame deutsch-französische Zugstreife der deutschen Bundespolizei und der französischen Grenzpolizei in einem Fernreisezug aus Frankreich auf eine serbische Großfamilie. Die zwei Erwachsenen mit ihren sechs Kindern waren auf dem Weg von Straßburg nach Karlsruhe. Sie stellten Asylanträge und wurden an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet. In diesem Zug befanden sich auch zwei guineische Staatsangehörige, die ebenfalls Asylanträge stellten. Seit Jahresbeginn 2017 reisten im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Offenburg 41 Personen unerlaubt ins Bundesgebiet ein. Sie wurden in Fernlinienbussen aus Italien sowie in Fernreisezügen aus der Schweiz und Frankreich angetroffen. Im gesamten Jahr 2016 waren es 2346 unerlaubte Einreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell