BPOLI-OG: Somalier mit falschen italienischen Ausweisen muss das Land verlassen

Appenweier (ots) - Heute Nacht kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Offenburg am Autobahnrasthof Renchtal einen Fernlinienbus auf der Fahrt von Mailand nach Dortmund. Hierbei wies sich ein 26-jähriger somalischer Staatsangehöriger mit einem italienischen Fremdenpass, einem italienischen Personalausweis und einem italienischen Aufenthaltstitel aus. Bei allen drei Dokumenten handelte es sich um Fälschungen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er die Ausweispapiere vor wenigen Tagen in Parma von einem ihm unbekannten Mann bekommen hat. Laut eigenen Angaben war er auf dem Weg nach Schweden, um seine dort lebende Mutter zu besuchen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der in Italien lebende Asylbewerber unter einer Fristsetzung aufgefordert, das Land zu verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell