BPOLI-OG: Ghanaer mit falschen Ausweisen unterwegs

Kehl (ots) - Heute Nacht wurde zwei ghanaischen Staatsangehörigen im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrollen durch die französischen Behörden die Einreise nach Frankreich verweigert und sie wurden der Bundespolizei übergeben. Als Insassen eines Fernreisebusses zeigten sie bei der Kontrolle am Grenzübergang Kehl Europabrücke falsche italienische Ausweise vor. Sie gaben in den Vernehmungen an, die falschen Dokumente in Neapel bekommen zu haben. Jeder bezahlte 350 Euro an einen ihn unbekannten Mann. Sie stellten Asylanträge und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet. Die falschen Ausweise wurden sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell