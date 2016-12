BPOLI-OG: 23 unerlaubte Einreisen über die Weihnachtsfeiertage

Offenburg (ots) - Über die zurückliegenden Weihnachtsfeiertage reisten im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Offenburg 23 Personen unerlaubt ins Bundesgebiet ein. Bei einem Großteil der Personen handelte es sich um afrikanische Staatsangehörige. Sie stellten Asylanträge und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe entlassen.

Unter ihnen befand sich auch eine Gruppe fünf sierra-leonischer und zwei guineischer Staatsangehöriger, die am 25.12 mit einem Fernreisezug aus Basel nach Offenburg kamen und dort, aufgrund fehlender Tickets, durch den Zugbegleiter der Bundespolizei übergeben wurden.

An Heiligabend wurden drei albanischen Staatsangehörigen durch die britischen Grenzbehörden die Einreise am Flughafen London-Stansted verweigert und nach Deutschland zurückgewiesen. Nach ihrer Ankunft am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden konnte ermittelt werden, dass sie versucht hatten mit gefälschten italienischen Ausweisen über den Flughafen Dortmund nach Großbritannien zu reisen. Ihre albanischen Pässe hatten sie in ihrem Reisegepäck versteckt. Alle drei Personen wurden heute Morgen über den Flughafen Frankfurt/Main nach Albanien abgeschoben.

Seit Jahresbeginn 2016 reisten im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Offenburg über 2300 Personen unerlaubt ins Bundesgebiet ein. Zum Vergleich waren es im gesamten Jahr 2015 1900 unerlaubte Einreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell