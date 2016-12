BPOLI-OG: Bei der Ausreisekontrolle festgenommen

Rheinmünster (ots) - Heute Nachmittag verhafteten Beamte der Bundespolizei am Baden Airpark im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach London einen 36-jährigen Mann. Er wurde wegen Urkundenfälschung per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft München gesucht. Die Geldstrafe in Höhe von 1230 Euro konnte er bezahlen und somit eine 60-tägige Haftstrafe abwenden. Ermöglicht wurde die Festnahme nur dadurch, weil er sich am falschen Kontrollschalter anstellte. Sein eigentliches Reiseziel war Hamburg.

