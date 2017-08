BPOLD S: Veroníca Munín-Glück: "mit sicherheit kunst" - zu sehen bei der Bundespolizei in Böblingen

Ein Dokument

Böblingen (ots) - Ab dem 15. August 2017, um 17:00 Uhr können Kunstbegeisterte und die, die es noch werden wollen, "mit sicherheit kunst" bei der Bundespolizei in Böblingen betrachten. Zu diesem Thema stellt erstmalig die Künstlerin Veroníca Munín-Glück ihre Werke bei der Bundespolizei für drei Monate aus. Die 20. Kunstausstellung in der Wildermuth Kaserne wird eröffnet durch Herrn Peter Holzem, Präsident der Bundespolizeidirektion Stuttgart. Die anschließende Einführung in die Ausstellung erfolgt durch die Dipl.-Psychologin Petra Schmidt.

Die Künstlerin Verónica Munín-Glück geboren in Buenas Aires, ist Kosmopolit und in Deutschland sowie Argentinien zu Hause. Munín-Glück erzählt von der spezifisch subversiven Romantik des modernen Lebens. Die Künstlerin schildert das Abenteuer Großstadt, den Wahnsinn der Simultanität unübersehbaren Geschehens. Screens öffnen die Bildfläche und lassen die vielen Bilder wachwerden, die uns heute im Zeitalter des medialen Multitasking überfluten. Etwas von dieser Flüchtigkeit unseres Lebens ist in den überraschenden Visionen Munín-Glücks enthalten.

Zusatz für Medienvertreter: Es besteht bis zum 15. August 2017, 10:00 Uhr die Möglichkeit, sich für die Veranstaltung telefonisch unter 07031/ 21 28 1011 anzumelden. Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne der Kunstmentor Werner Hampf (0172/711 73 760).

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell