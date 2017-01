POL-GOE: Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls hat höchste Priorität

Göttingen (ots) -

- Koordinierungsstelle(KOSt) Eigentum nimmt heute ihre Arbeit auf - Polizeidirektion Göttingen setzt personelle und strukturelle Akzente zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls - Prävention ist von zentraler Bedeutung

"Die Verhinderung und die Aufklärung von Wohnungseinbrüchen mit all seinen Auswirkungen hat in unserer strategischen Ausrichtung und der täglichen polizeilichen Arbeit absolute Priorität. Genau vor diesem Hintergrund haben wir in unserer Direktion die richtigen Antworten gefunden auf die Entwicklungen im Wohnungseinbruchsdiebstahl und anderen Phänomenen wie den unmittelbaren Auswirkungen des internationalen Terrorismus, Cybercrime oder die Verhinderung schwerster Verkehrsunfälle. Richtige Schwerpunktsetzungen sind notwendig und garantieren erfolgreiche polizeiliche Arbeit für die Bevölkerung", sagte Uwe Lührig.

Koordinierungsstelle (KOSt) Eigentum nimmt ihre Arbeit auf Mit Wirkung vom 01. Januar 2017 hat die Polizeidirektion Göttingen eine Koordinierungsstelle (KOSt) Eigentum eingerichtet. "Ich habe diese Organisationseinheit einrichten lassen, um die unterschiedlichen Lagebilder noch zielgerichteter auszuwerten, Tatzusammenhänge inspektions- und direktionsübergreifend schneller zu erkennen und identifizierte Tatserien durch überregional agierende Banden aus einer Hand in Ermittlungsgruppen bearbeiten zu lassen. Gleichzeitig erhöhen wir durch Personen- und Fahrzeugkontrollen in unseren Inspektionen das Entdeckungsrisiko. Wir lassen hier nicht nach", führte Präsident Uwe Lührig weiter aus.

Neben der Koordinierungsstelle setzen die Dienststellen der Polizeidirektion Göttingen eine Vielzahl von Maßnahmen und Initiativen zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls bereits seit geraumer Zeit um. Neben den regelmäßigen Schwerpunktkontrollen in den Inspektionen mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei haben alle Polizeiinspektionen in ihren Zentralen Kriminaldiensten (ZKD) Ermittlungs- bzw. Arbeitsgruppen mit entsprechend erhöhtem Personalansatz eingesetzt bzw. die Präsenz der Polizei in Wohngebieten zu tatkritischen Zeiten merklich erhöht. "Wir setzen hier auf einen intensiven Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie einen Informationsaustausch durch Hinweise aus der Bevölkerung", so Uwe Lührig.

Prävention ist von zentraler Bedeutung Im Gleichklang und damit in Ergänzung zu den repressiven polizeilichen Maßnahmen führen die Präventionsteams der Inspektionen im Zuständigkeitsbereich der PD Göttingen ganzjährig Beratungs- und Informationsveranstaltungen zu sicherungstechnischen sowie verhaltensorientierter Maßnahmen zum Schutz vor Einbrüchen durch. "Allein an den hohen Teilnehmendenzahlen bei derartigen Veranstaltungen wird deutlich, dass die Bevölkerung genau an dieser Stelle ihre Polizei benötigt. Im Jahr 2016 haben wir insgesamt 1.586 Individualberatungen, Vorträge, Informationsveranstaltungen und Medienbeiträge rund um das Thema Eigentum initiiert und durchgeführt. Das setzen wir in diesem Jahr konsequent fort", ergänzte Präsident Uwe Lührig abschließend.

