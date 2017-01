BPOLD FRA: Urkundenfälscher muss 1.270 Euro zahlen

Frankfurt/Main (ots) - Am 3. Januar verhafteten Fahnder der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt/Main einen 51-jährigen deutschen Staatsangehörigen bei seiner Einreise aus Bangkok / Thailand. Die Staatsanwaltschaft ließ bereits seit Juni 2016 per Vollstreckungshaftbefehl nach dem Mann suchen, nachdem er im Mai 2016 wegen Urkundenfälschung vom Amtsgericht zu insgesamt 80 Tagessätzen à 15 Euro verurteilt worden war. Der Verurteilte konnte die drohende Ersatzfreiheitsstrafe durch die Zahlung der Geldstrafe und der Verfahrenskosten in Höhe von insgesamt 1.270 Euro abwenden und seine Reise fortsetzen.

